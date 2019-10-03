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Туск назвал план Джонсона по Brexit неубедительным

Новости » Политика    03.10.2019 - 20:48
Туск назвал план Джонсона по Brexit неубедительным
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Мы полностью поддерживаем Ирландию, - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что последние предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit неубедительны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По словам Туска, Евросоюз остается открытым, но не убежденным в последнем предложении Джонсона.

"Сегодня у меня было два телефонных звонка по поводу Brexit, сначала с Дублином, затем с Лондоном. Мое послание премьеру Лео Варадкару: мы полностью поддерживаем Ирландию. Мое послание премьеру Борису Джонсону: мы остаемся открытыми, но не убежденными", - написал Туск.

Напомним, Ирландия заявила, что сделка по выходу Великобритании из состава Европейского союза не будет заключена, если это было последнее предложение по решению вопроса ирландской границы. В частности, предложение не объясняет, как избежать пограничной инфраструктуры для решения таможенных вопросов, а также, дадут ли эти предложения демократической юнионистской партии Северной Ирландии эффективное вето.

Как сообщало РБК-Украина, в четверг Европарламент отклонил очередное предложение Великобритании по Brexit. До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что это последнее предложение и, в случае отказа, Великобритания покинет ЕС 31 октября без сделки.

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