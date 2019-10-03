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Туск назвав план Джонсона щодо Brexit непереконливим

Новини » Політика    03.10.2019 - 20:48
Туск назвав план Джонсона щодо Brexit непереконливим
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Ми повністю підтримуємо Ірландію, - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що останні пропозиції прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона щодо Brexit непереконливі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За словами Туска, Євросоюз залишається відкритим, але не переконаним в останній пропозиції Джонсона.

"Сьогодні у мене було два телефонних дзвінка з приводу Brexit, спочатку з Дубліном, потім з Лондоном. Моє послання прем'єру Лео Варадкару: ми повністю підтримуємо Ірландію. Моє послання прем'єру Борису Джонсону: ми залишаємося відкритими, але не переконаними", - написав Туск.

Нагадаємо, Ірландія заявила, що угода по виходу Великобританії зі складу Європейського союзу не буде укладена, якщо це було останнє пропозиція щодо вирішення питання ірландської кордону. Зокрема, пропозиція не пояснює, як уникнути прикордонної інфраструктури для вирішення митних питань, а також, чи дадуть ці пропозиції демократичній юніоністській партії Північної Ірландії ефективне вето.

Як повідомляло РБК-Україна, у четвер Європарламент відхилив чергову пропозицію Великобританії за Brexit. До цього прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявляв, що це остання пропозиція та, в разі відмови, Великобританія покине ЄС 31 жовтня без операції.

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