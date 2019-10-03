Ирландия пригрозила Великобритании срывом сделки по Brexit

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Ирландия не видит решения главных проблем в последнем предложении Великобритании

Ирландия заявила, что сделка по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) не будет заключена, если это было последнее предложение по решению вопроса ирландской границы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, передает Reuters.

По словам Ковени, предложение, которое сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, имеет позитивные моменты, несмотря на две существенные проблемы. В частности, предложение не объясняет, как избежать пограничной инфраструктуры для решения таможенных вопросов, а также, дадут ли эти предложения демократической юнионистской партии Северной Ирландии эффективное вето.

"Я считаю, что Борис Джонсон действительно хочет заключить сделку. Но, если это будет окончательное предложение, сделки не будет. Мы не можем поддержать любое предложение, которое предполагает, что одна партия или даже меньшинство в Северной Ирландии может принимать решения для большинства", - заявил Ковени.

Также глава МИД Ирландии заявил, что данное предложение может послужить основой для обсуждения будущего предложения.

Напомним, в четверг Европарламент отклонил очередное предложение Великобритании по Brexit. До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что это последнее предложение и, в случае отказа, Великобритания покинет ЕС 31 октября без сделки.