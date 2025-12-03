Рада НАТО-Росія більше не існує, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Рада НАТО-Росія більше не існує. Він додав, що сьогодні відбувається створення європейської безпеки проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Сікорський зазначив, що ця Рада була створена "в той час, коли здавалося, що європейську безпеку можна побудувати разом із Росією". Водночас він додав, що ті часи минули через рішення РФ про вторгнення в Україну.

"Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти Росії, і це нарешті знайшло своє інституційне вираження", - підкреслив він.

Що відомо про Раду НАТО-Росія

Рада НАТО-Росія була створена у 2002 році й слугувала механізмом консультацій Заходу з Росією з питань безпеки. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну засідання Ради не проводилися.

У квітні 2014 року після незаконної анексії Криму у НАТО призупинили всю практичну співпрацю з Росією. Проте Північноатлантичний союз вирішив залишити відкритими канали зв'язку на рівні послів і вище для обміну думками, перш за все щодо війни в Україні.

З моменту анексії Криму Рада провела 11 засідань, на яких Україна була першим пунктом порядку денного. Три засідання відбулися у 2016 році, три у 2017, два у 2018 і два у 2019. Останнє засідання відбулося в січні 2022 року.