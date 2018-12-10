ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Туск намерен созвать саммит ЕС по Brexit в четверг

Новости » Политика    10.12.2018 - 20:36
Туск намерен созвать саммит ЕС по Brexit в четверг
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск намерен созвать саммит Европейского союза по Brexit 13 декабря

Председатель Европейского совета Дональд Туск намерен созвать саммит Европейского союза по Brexit в четверг, 13 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в Twitter.

"Я решил созвать саммит Европейского союза по Brexit в четверг. Мы не будем пересматривать сделку, в том числе в поддержку, но мы готовы обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании. Поскольку время уходит, мы также обсудим нашу готовность к сценарию без договоренности", - написал он.

Напомним, сегодня премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о переносе голосования по проекту Brexit в парламенте, которое было назначено на 11 декабря. При этом предполагаемую новую дату голосования Мэй не назвала. В частности, Мэй отменила решающее голосование в парламенте по вопросу одобрения ее сделки с Brexit.

Ранее Мэй заявляла, что провал соглашения по Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции - Джереми Корбин.

Как писало РБК-Украина, депутаты Палаты общин Великобритании должны были голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюзаво вторник, 11 декабря. Также сообщалось, что против сделки могут проголосовать более 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы сделка не была одобрена.

 

У Мэй сказали, когда будет новая дата голосования по Brexit Мюллер подтвердил контакты 14 приближенных к Трампу лиц с россиянами, - WP
Новости Украины Дональд ТрампBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь