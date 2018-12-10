Туск намерен созвать саммит ЕС по Brexit в четверг

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск намерен созвать саммит Европейского союза по Brexit 13 декабря

Председатель Европейского совета Дональд Туск намерен созвать саммит Европейского союза по Brexit в четверг, 13 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в Twitter.

"Я решил созвать саммит Европейского союза по Brexit в четверг. Мы не будем пересматривать сделку, в том числе в поддержку, но мы готовы обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании. Поскольку время уходит, мы также обсудим нашу готовность к сценарию без договоренности", - написал он.

Напомним, сегодня премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о переносе голосования по проекту Brexit в парламенте, которое было назначено на 11 декабря. При этом предполагаемую новую дату голосования Мэй не назвала. В частности, Мэй отменила решающее голосование в парламенте по вопросу одобрения ее сделки с Brexit.

Ранее Мэй заявляла, что провал соглашения по Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции - Джереми Корбин.

Как писало РБК-Украина, депутаты Палаты общин Великобритании должны были голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюзаво вторник, 11 декабря. Также сообщалось, что против сделки могут проголосовать более 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы сделка не была одобрена.