Туск має намір скликати саміт ЄС з Brexit в четвер

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск має намір скликати саміт Європейського союзу з Brexit 13 грудня

Голова Європейської ради Дональд Туск має намір скликати саміт Європейського союзу щодо Brexit у четвер, 13 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Туска в Twitter.

"Я вирішив скликати саміт Європейського союзу з Brexit в четвер. Ми не будемо переглядати угоду, в тому числі на підтримку, але ми готові обговорити, як сприяти ратифікації у Великобританії. Оскільки час іде, ми також обговоримо нашу готовність до сценарію без домовленості", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про перенесення голосування щодо проекту Brexit в парламенті, яке було призначено на 11 грудня. При цьому передбачувану нову дату голосування Мей не назвала. Зокрема, Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті з питання схвалення угоди з Brexit.

Раніше Мей заявляла, що провал угоди по Brexit може призвести до її відставки, а новим прем'єр-міністром країни може стати лідер опозиції - Джеремі Корбін.

Як повідомляло РБК-Україна, депутати Палати громад Великобританії повинні були голосувати за угоду щодо виходу країни з Євросоюзуу вівторок, 11 грудня. Також повідомлялося, що проти угоди можуть проголосувати понад 100 парламентаріїв. Саме такої кількості голосів буде достатньо для того, щоб угода не була схвалена.