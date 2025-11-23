Туск про мирний план США: було б добре точно знати, хто є автором

Мирний план США

Американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України.

Він складається з 28 пунктів та передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Окрім того, стало відомо, що до написання плану, ймовірно, причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Американські чиновники попередили союзників по НАТО, що чинитимуть тиск на президента Володимира Зеленського, щоб він підписав мирну угоду з Росією до 27 листопада. Інакше Україна зіткнеться зі "значно гіршими умовами".

Також сьогодні високопосадовці України та США розпочали консультації у Женеві щодо плану. На зустрічі також будуть присутні європейці.

До того ж європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для Збройних сил України.

Усі деталі зустрічі в Женеві - у матеріалі РБК-Україна.