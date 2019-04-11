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Туск і Мей погодили відстрочку по Brexit

Новини » Політика    11.04.2019 - 04:31
Туск і Мей погодили відстрочку по Brexit
Фото: Brexit

Узгоджена відстрочка Brexit до 31 жовтня

Голова Євроради Дональд Туск заявив, що 27 держав-членів ЄС і Великобританія узгодили відстрочку Brexit до 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Євроради Дональда Туска.

Таким чином, дане рішення дає можливість Британії "знайти найкраще рішення".

"27 країн ЄС і Великобританія узгодили гнучку відстрочку до 31 жовтня. Це означає, що у Великобританії є ще шість місяців, щоб знайти найкраще рішення", - написав Туск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на екстреному саміті в Брюсселі досягнута згода 27 держав-членів ЄС щодо перенесення терміну Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС).

5 квітня видання The Guardian повідомило, що Тереза Мей написала лист Туску з проханням відкласти Brexit до 30 червня, поки вона намагається прийти до угоди про подальші дії Лондона.

Як повідомляло РБК-Україна, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривале "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.

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