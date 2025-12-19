Туск: іноді в Польщі ми маємо відчуття, що не всі українці цінують наші зусилля

Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Україна сьогодні бореться на фронті за свободу, а Польща її підтримує всіма можливими способами. Він також зауважив, що, попри складну спільну історію, Україна і Польща є союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
"Іноді в Польщі ми маємо відчуття, що не всі українці цінують наші зусилля. Іноді українці відчувають, що наші настрої стали трохи менше проукраїнськими. Так. Це правда. Нам треба багато чого пояснити один одному щодо минулого", - зазначив він.
За словами Туска, незалежність обох держав і європейська безпека є спільними інтересами Польщі та України. Він підкреслив, що всі знають спільного ворога, який загрожує цінностям.
"Хто наш ворог? Хто загрожує цим цінностям? Ми всі добре знаємо. Сьогодні вони несуть на плечах найбільший тягар захисту від цієї загрози. Дякуємо", - наголосив польський прем'єр.
Нагадуємо, що Польща оголосила про відновлення виробництва протипіхотних мін вперше за десятиліття, розглядаючи цей крок як частину ширшої оборонної стратегії.
Заходи реалізуються в рамках програми з посилення національної безпеки, яка передбачає зміцнення оборонних рубежів і адаптацію військової інфраструктури до потенційних загроз.
Зазначимо, що польська державна оборонна група PGZ має намір розширити експорт військової продукції, роблячи ставку на зразки озброєння і техніки, які пройшли практичну перевірку під час бойових дій в Україні, а також на вироби подвійного призначення, що мають попит серед партнерів і союзників.
Крім того, Польща будуватиме укріплення в рамках проєкту "Східний щит" не лише на кордоні з Росією, а й на кордоні з Білоруссю та Україною. Це потрібно для того, щоб було безпечніше на всій довжині східного кордону.