Туск: иногда в Польше у нас возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия

"Иногда в Польше у нас возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что наши настроения стали чуть менее проукраинскими. Да. Это правда. Нам надо многое объяснить друг другу относительно прошлого", - отметил он.

По словам Туска, независимость обоих государств и европейская безопасность являются общими интересами Польши и Украины. Он подчеркнул, что все знают общего врага, который угрожает ценностям.

"Кто наш враг? Кто угрожает этим ценностям? Мы все хорошо знаем. Сегодня они несут на плечах наибольшее бремя защиты от этой угрозы. Спасибо", - подчеркнул польский премьер.