"Тушіть Пітєр": "Мадяр" потролив пожежу на нафтотерміналі перед форумом Путіна

Що написав "Мадяр"

У своєму дописі він опублікував фото безпілотника, який цієї ночі атакував Петербург.

"Зайшли без стуку, під покровом білих ночей. Прикрий вікно...", - написав командувач.

Там само він уточнив деталі: нафтовий термінал "Санкт-Петербург" став 20-м ураженим об'єктом такого типу за останні 33 доби - з 1 травня по 3 червня. Удар здійснила спільна операція Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, СБУ та ГУР.

Фото: "Мадяр" опублікував фото безпілотника, який, ймовірно, атакував Санкт-Петербург (t.me/robert_magyar)

Деталі атаки

Удар по нафтовому терміналу стався в ніч на 3 червня - менш ніж за добу до відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де мав виступати глава Кремля Володимир Путін. Термінал розташований приблизно за 17 км від майданчика форуму.

Через атаку в аеропорту Пулково затримали десятки авіарейсів.