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"Тушите Питер": "Мадяр" потроллил пожар на нефтетерминале перед форумом Путина

11:27 03.06.2026 Ср
2 мин
Что написал командующий СБС после удара по нефтяному сердцу Петербурга?
aimg Елена Чупровская
Фото: "Мадяр" потроллил пожар на НПЗ в Санкт-Петербурге (росСМИ)

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ "Мадяр" отреагировал на ночную атаку украинских дронов по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего СБС в соцсетях.

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Что написал "Мадяр"

В своей заметке он опубликовал фото беспилотника, который этой ночью атаковал Петербург.

"Зашли без стука, под покровом белых ночей. Прикрой окно...", - написал командующий.

Там же он уточнил детали: нефтяной терминал "Санкт-Петербург" стал 20-м пораженным объектом такого типа за последние 33 суток - с 1 мая по 3 июня. Удар осуществила совместная операция Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, СБУ и ГУР.

Фото: "Мадяр" опубликовал фото беспилотника, который, вероятно, атаковал Санкт-Петербург (t.me/robert_magyar)

Детали атаки

Удар по нефтяному терминалу произошел в ночь на 3 июня - менее чем за сутки до открытия Петербургского международного экономического форума, где должен был выступать глава Кремля Владимир Путин. Терминал расположен примерно в 17 км от площадки форума.

Из-за атаки в аэропорту Пулково задержали десятки авиарейсов.

Вспыхнул масштабный пожар, горели резервуары с нефтью. АО "Петербургский нефтяной терминал" является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллиона тонн в год.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский подтвердил удары также по Кронштадту и Тамбову и подчеркнул, что все три объекта связаны с финансированием или обеспечением российской военной машины.

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