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В Турцию зашел корабль с краденым украинским зерном: посол требует принять меры

Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Корабль с зерном из оккупированного Бердянска зашел в порт в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в Facebook.

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - написал он.

Боднар добавил, что у Украины хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турции.

Ранее глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий заявил, что из Бердянска на корабле вывезли 7 тысяч тонн похищенного украинского зерна.

Как сообщалось ранее, 25 июня в Бердянск зашло российское судно. В горсовете считают, что оно должно было забрать последнее зерно.

Напомним, в Тереччине считают, что запуск "зернового коридора" в Черном море займет 3-4 недели.

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