В Турцию зашел корабль с краденым украинским зерном: посол требует принять меры

Корабль с зерном из оккупированного Бердянска зашел в порт в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в Facebook.
"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - написал он.
Ранее глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий заявил, что из Бердянска на корабле вывезли 7 тысяч тонн похищенного украинского зерна.
Как сообщалось ранее, 25 июня в Бердянск зашло российское судно. В горсовете считают, что оно должно было забрать последнее зерно.
Напомним, в Тереччине считают, что запуск "зернового коридора" в Черном море займет 3-4 недели.
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