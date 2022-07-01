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До Туреччини зайшов корабель з краденим українським зерном: посол вимагає вжити заходів

Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Корабель з зерном з окупованого Бердянська зайшов до порту у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара у Facebook.

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів", - написав він.

Боднар додав, що Україна має гарну комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Туреччини.

Раніше голова так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький заявив, що з Бердянська на кораблі вивезли 7 тисяч тонн викраденого українського зерна.

Як повідомлялося раніше, 25 червня до Бердянська зайшло російське судно. У міськраді вважають, що воно мало забрати останнє зерно.

Нагадаємо, у Тереччині вважають, що запуск "зернового коридору" в Чорному морі займе 3-4 тижні.

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