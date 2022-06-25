ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Заберет последнее зерно. В порт Бердянска вошел российский корабль

Новина українською →
Бердянск, Суббота 25 июня 2022 22:33
Заберет последнее зерно. В порт Бердянска вошел российский корабль Фото: в порт Бердянска зашел российский корабль (t.me/brdVP)
Автор: Иван Носальский

В порт оккупированного Бердянска зашел российский сухогруз. Вероятно, он будет транспортировать украденное зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянский городской совет в Telegram.

"В Бердянск зашел сухогруз. Судя по всему, наш город лишится последних запасов зерна", - сказано в сообщении.

По информации местных жителей, которые видели судно, его сопровождали четыре военных корабля РФ.

Напомним, ранее стало известно, что спутник в очередной раз зафиксировал погрузку похищенного украинского зерна на судно в порту Севастополя. Корабль, вероятнее всего, отправился в Сирию.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в России "рекордный урожай в истории" из-за украденного в Украине зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Мародерство продовольственный кризис Война России против Украины
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение