Запуск "зернового коридора" в Черном море займет 3-4 недели, - спикер Эрдогана

Согласование и запуск "зернового коридора" в Черном море для экспорта украинской продукции займет 3-4 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haber7.com.

Как заявил спикер президента Турции Ибрагим Калын, турецкая сторона готова провести встречу с представителями Украины, России и ООН в Стамбуле. Ожидается, что на ней будет обсуждаться механизм работы "зернового коридора".

"В настоящее время разрабатывается план. Район Одесского порта был заминирован украинцами, когда началась война. И верно то, что они не хотят его разминировать, поскольку Россия может вторгнуться", - отметил он.

По его словам, переговоры между сторонами продолжаются.

"Сейчас все хотят, чтобы доставка зерна началась. Называются разные числа. В настоящее время утверждается, что Россия и Украина вместе имеют около 40 млн тонн зерна. Это серьезная цифра, это около 30-35% зерна во всем мире. Определение этого коридора и начало отгрузки займет 3-4 недели", - добавил Калын.