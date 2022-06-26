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Запуск "зернового коридора" в Черном море займет 3-4 недели, - спикер Эрдогана

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 26 июня 2022 22:12
Запуск "зернового коридора" в Черном море займет 3-4 недели, - спикер Эрдогана Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Согласование и запуск "зернового коридора" в Черном море для экспорта украинской продукции займет 3-4 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haber7.com.

Как заявил спикер президента Турции Ибрагим Калын, турецкая сторона готова провести встречу с представителями Украины, России и ООН в Стамбуле. Ожидается, что на ней будет обсуждаться механизм работы "зернового коридора".

"В настоящее время разрабатывается план. Район Одесского порта был заминирован украинцами, когда началась война. И верно то, что они не хотят его разминировать, поскольку Россия может вторгнуться", - отметил он.

По его словам, переговоры между сторонами продолжаются.

"Сейчас все хотят, чтобы доставка зерна началась. Называются разные числа. В настоящее время утверждается, что Россия и Украина вместе имеют около 40 млн тонн зерна. Это серьезная цифра, это около 30-35% зерна во всем мире. Определение этого коридора и начало отгрузки займет 3-4 недели", - добавил Калын.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия готова помочь разминировать побережье Украины, чтобы разблокировать поставки зерновых.

Схема вывоза обсуждается на международном уровне, США выступают против того, чтобы российская сторона досматривала суда с украинским зерном.

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