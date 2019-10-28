Турция заявила, что курды не отвели войска от "безопасной зоны" Сирии

Фото: Мевлют Чавушоглу (twitter.com/di4arik251)

В Турции готовы применить силу для очистки региона от курдов

Курдские вооруженные силы не покинули территорию "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. Об этом заявила Турция, передает Reuters.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, курдские силы не были полностью выведены с приграничной территории, как это было согласовано во время подписания меморандума между Турцией и Российской Федерацией. Он отметил, что Турция планирует обсудить вскоре этот вопрос с РФ.

"Если курды не выведут войска на расстояние около 30 км (18 миль) от турецкой границы, турецкие силы очистят их", - заявил Чавушоглу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности новой военной операции в Сирии. По его словам, курдские силы должны покинуть приграничные территории с "безопасной зоной" в Сирии, если этого не случится, Турция возобновит военные действия.

Также РБК-Украина сообщало, что в воскресенье турецкие военные сообщили об обстрелах со стороны курдских сил. В результате обстрела города Рас-аль-Айн погиб один турецкие военный.