ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция заявила, что курды не отвели войска от "безопасной зоны" Сирии

Новости » В мире    28.10.2019 - 14:32
Турция заявила, что курды не отвели войска от "безопасной зоны" Сирии
Фото: Мевлют Чавушоглу (twitter.com/di4arik251)

В Турции готовы применить силу для очистки региона от курдов

Курдские вооруженные силы не покинули территорию "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. Об этом заявила Турция, передает Reuters.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, курдские силы не были полностью выведены с приграничной территории, как это было согласовано во время подписания меморандума между Турцией и Российской Федерацией. Он отметил, что Турция планирует обсудить вскоре этот вопрос с РФ.

"Если курды не выведут войска на расстояние около 30 км (18 миль) от турецкой границы, турецкие силы очистят их", - заявил Чавушоглу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности новой военной операции в Сирии. По его словам, курдские силы должны покинуть приграничные территории с "безопасной зоной" в Сирии, если этого не случится, Турция возобновит военные действия.

Также РБК-Украина сообщало, что в воскресенье турецкие военные сообщили об обстрелах со стороны курдских сил. В результате обстрела города Рас-аль-Айн погиб один турецкие военный.

Американские солдаты вернулись на военную базу в Сирии Сирийские курды отводят войска от турецкой границы
Новости Украины СирияТурциякурды
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь