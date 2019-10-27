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В Турции сообщили об обстреле со стороны курдов в Сирии

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 10:14
В Турции сообщили об обстреле со стороны курдов в Сирии
Иллюстративное фото (ABC News)

В результате обстрела один военный погиб

Министерство обороны Турции сообщило об обстреле города Рас-аль-Айн со стороны вооруженных формирований курдов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным турецкого министерства, подконтрольная Турции часть города Рас-Аль-Айн подверглась ракетно-минометному обстрелу со стороны курдских формирований.

В результате обстрела один турецкий военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

Напомним. в четверг, 24 октября, в Турции также сообщали о нападении курдских формирований в районе сирийского города Рас-аль-Айн. В Анкаре отметили, что атака была проведена с использованием минометов, беспилотников и легкого вооружения.

Того же дня, 24 октября, курды обвинили Турцию в возобновлении военных действий в Сирии. По сообщению курдских отрядов, турецкие военные в четверг осуществили наступление на три деревни в регионе, пограничном с "безопасной зоной".

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал курдские силы покинуть приграничные регионы. Он отметил, что согласно соглашению о премирии в Сирии, курды должны отвести силы от "безопасной зоны".

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