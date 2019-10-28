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Туреччина заявила, що курди не відвели війська від "безпечної зони" Сирії

Новини » В світі    28.10.2019 - 14:32
Туреччина заявила, що курди не відвели війська від "безпечної зони" Сирії
Фото: Мевлют Чавушоглу (twitter.com/di4arik251)

У Туреччині готові застосувати силу для очищення регіону від курдів

Курдські збройні сили не покинули територію "безпечної зони" на північному сході Сирії. Про це заявила Туреччина, передає Reuters.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, курдські сили не були повністю виведені з прикордонної території, як це було погоджено під час підписання меморандуму між Туреччиною і Російською Федерацією. Він зазначив, що Туреччина планує незабаром обговорити це питання з РФ.

"Якщо курди не виведуть війська на відстань близько 30 км (18 миль) від турецького кордону, турецькі сили очистять їх", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про можливості нової військової операції в Сирії. За його словами, курдські сили повинні покинути прикордонні території з "безпечною зоною" в Сирії, якщо цього не станеться, Туреччина відновить військові дії.

Також РБК-Україна повідомляло, що в неділю турецькі військові повідомили про обстріл з боку курдських сил. В результаті обстрілу міста Рас-аль-Айн загинув один турецький військовий.

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