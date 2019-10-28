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Американские солдаты вернулись на военную базу в Сирии

Новости » В мире    28.10.2019 - 11:42
Американские солдаты вернулись на военную базу в Сирии
Иллюстративное фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Более 500 военных США вернулись на базу в Сирии

Американские солдаты, а также военная техника вернулись на военную базу на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Alarabiya.

Сообщается, что в понедельник, 28 октября, более 500 американских военных пересекли иракско-сирийскую границу и вернулись на базу, которая расположена между Тал-Тамром и Тал-Байдар и соединяет иракскую границу Эль-Камышлы и Алеппо.

Также говорится, что в течение последних пяти дней американские самолеты совершали посадку в аэропорту города Срин, в которых находились американская военная техника и транспортные средства. Кроме этого в ночь на воскресенье зафиксирован въезд двух конвоев США на сирийскую землю, на которых находилось более 85 транспортных средств и грузовиков с военной техникой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США планируют оставить около 500 американских военных в Сирии для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке региона. Власти США не хотят позволить боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтью в Сирии.

Также сообщалось, что 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. При этом он сообщил, что небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти.

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