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Турция заявила о готовности оказать военную поддержку Азербайджану

Автор: РБК-Украина

Вице-президент Турции Фуат Окати заявил, что страна без колебаний отправит солдат и окажет военную поддержку Азербайджану, если получит такой запрос. Пока Баку не просил о поддержке.

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Об этом сообщает Reuters.

Ранее Турция заявила о полной солидарности с Азербайджаном и обвинила Ереван в оккупации азербайджанских земель. Окати также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, возглавляемую Францией, Россией и США, за попытку поддержать Армению как в политическом, так и в военном отношении.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о готовности Анкары поддержать Азербайджан в любой сфере в конфликте с Арменией.

Кроме того, недавно Минобороны Армении обвинило Израиль и Турцию в отправке военной помощи Азербайджану. В Ереване утверждают, что Азербайджан получил беспилотники под видом гуманитарного груза.

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