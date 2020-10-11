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Армения завила, что Турция и Израиль отправили военную помощь Азербайджану

Ереван, Воскресенье 11 октября 2020 10:19
Армения завила, что Турция и Израиль отправили военную помощь Азербайджану
Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Максим Зайченко

Министерство обороны Армении сообщило об отправке Турцией и Израилем в Азербайджан новой партии ударных беспилотников. Их якобы доставили под видом гуманитарных грузов.

Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает агентство Infoport.

"Израиль и Турция отправляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарного груза...", - сказал он.

Напомним, ранее оборонное ведомство страны заявляло, что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Турцию в прямой военной агрессии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что в его стране присутствуют турецкие истребители F-16, но подчеркнул, что они не принимают участия в боевых действиях.

Напомним, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие. При этом обстрелы продолжились и после перемирия.

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