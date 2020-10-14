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Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе

Вашингтон, Среда 14 октября 2020 20:09
Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки наблюдают за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и призывают прекратить огонь для начала урегулирования конфликта. В то же время Вашингтон призывает другие государства держаться как можно дальше от конфликта Армении и Азербайджана.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на брифинге с журналистами.

По его словам, США имеют доказательства того, что Турция начала усиливать Азербайджан.

"Мы призвали всех международных игроков держаться как можно дальше от региона и не усугублять проблему. Мы используем весь наш дипломатический инструментарий для достижения прекращения огня и решения, основанного на международном праве", - подчеркнул Помпео.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о готовности Анкары поддержать Азербайджан в любой сфере в конфликте с Арменией.

Кроме того, недавно Минобороны Армении обвинило Израиль и Турцию в отправке военной помощи Азербайджану. В Ереване утверждают, что Азербайджан получил беспилотники под видом гуманитарного груза.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиТурцияАрменияАзербайджанНагорный КарабахМайк Помпео
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