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Туреччина заявила про готовність надати військову підтримку Азербайджану

Автор: РБК-Україна

Віце-президент Туреччини Фуат Окати заявив, що країна без коливань відправить солдатів і надасть військову підтримку Азербайджану, якщо отримає такий запит. Поки Баку не просив про підтримку.

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Про це повідомляє Reuters.

Раніше Туреччина заявила про повну солідарність з Азербайджаном і звинуватила Єреван в окупації азербайджанських земель. Окати також розкритикував Мінську групу ОБСЄ, очолюваною Францією, Росією і США, за спробу підтримати Вірменію як в політичному, так і у військовому відношенні.

Раніше державний секретар США Майк Помпео закликав Туреччину триматися якомога далі від конфлікту в Карабаху.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв про готовність Анкари підтримати Азербайджан в будь-якій сфері в конфлікті з Вірменією.

Крім того, нещодавно Міноборони Вірменії звинуватив Ізраїль і Туреччину у відправці військової допомоги Азербайджану. У Єревані стверджують, що Азербайджан отримав безпілотники під виглядом гуманітарного вантажу.

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