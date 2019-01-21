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Турция завершила подготовку к операции в Сирии, - Эрдоган

Новости » Политика    21.01.2019 - 16:25
Турция завершила подготовку к операции в Сирии, - Эрдоган
Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Эрдоган отметил, что Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган зявил, что Турция завершила подготовку к операции на востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Эрдоган отметил, что Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции. Он добавил, что Турция не допустит превращения зоны безопасности на севере Сирии в место, где активно орудуют террористы. 

Президент заявил, что Анкара искренне стремится к консенсусу в диалоге с США, Россией и другими силами, но это не означает, что она будет сидеть сложа руки и спокойно наблюдать за происходящим в регионе.

"Турция сосредоточила всю мощь на своей южной границе и внимательно следит за событиями. Будем рады, если обещания, данные Турции, будут выполнены. В противном случае мы предпримем шаги, исходящие из национальной стратегии. Подготовка к операции в больше степени завершена", - сказал он.

До этого Эрдоган заявлял, что Турция готова взять ответственность за безопасность в сирийском Манбидже.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона создаст зону безопасности в Сирии по предложению президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов в Сирии. Он также подчеркнул, что и курды не должны провоцировать Анкару, и предложил создать буферную зону в 20 миль.

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