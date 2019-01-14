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Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов

Новости » Политика    14.01.2019 - 10:10
Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп добавил, что "курды, в свою очередь, не должны провоцировать Турцию"

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если она во время своих операций будет атаковать сирийских курдов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента.

"Мы экономически разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов", - написал Трамп.

Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов

Трамп добавил, что "курды, в свою очередь, не должны провоцировать Турцию". Он отметил, что необходимо создать "буферную зону в 20 миль (около 32 км).

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил о своей уверенности в том, что Соединенные Штаты смогут договориться с Турцией о защите безопасности союзников армии США в Сирии - курдской самообороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Турция и США провели переговоры по Сирии. Один из членов американской делегации Гаррет Маркис заявил журналистам, что недавнее решение американского президента Дональда Трампа вывести около 2 тыс. военнослужащих из северо-восточной части Сирии было главной темой разговора делегаций под руководством пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.

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Новости Украины Дональд ТрампТурцияСириякурды
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