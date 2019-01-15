Турция создаст буферную зону в Сирии по предложению Трампа

Фото: Реджеп Эрдоган (из открытых источников)

Трамп подтвердил Эрдогану намерение вывести войска из Сирии

Турецкая сторона создаст зону безопасности в Сирии по предложению президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Эрдогана, после резонансных заявлений Трампа стороны провели продуктивные переговоры.

"Я верю, что мы пришли с Трампом к единому пониманию ситуации в Сирии. Он еще раз подтвердил намерение вывести войска и пожелание, чтобы зона безопасности была создана нами. Турция сделает все, что необходимо, чтобы решить эту проблему", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов в Сирии. Он также подчеркнул, что и курды не должны провоцировать Анкару, и предложил создать буферную зону в 20 миль.

После этого лидеры обеих стран обсудили двусторонние отношения. В администрации Эрдогана отметили, что стороны также обсудили идею создания зоны безопасности на севере Сирии, исходя из принципа территориальной целостности. Предполагается, что буферная зона "будет очищена от террористов". Кроме того, Эрдоган выразил удовлетворение решением Трампа о выводе войск из Сирии.