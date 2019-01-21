Турция готова отвечать за безопасность в сирийском Манбидже, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (flickr.comTheWhiteHouse)

Трамп и Эрдоган примут совместные меры для уничтожения ИГ в Сирии

Турция готова взять ответственность за безопасность в сирийском Манбидже. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

В ходе разговора Эрдоган и Трамп согласились принять совместные меры для очистки остатков ИГ в Сирии и предотвращения возрождения этой группировки.

Лидеры двух стран обсудили события в Сирии, а также двусторонние отношения.

"Трамп отметил важность победы над террористическими группировками, которые остаются в Сирии", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа замедлить вывод войск из Сирии, пока джихадисты не будут окончательно побеждены.

Также РБК-Украина писало, что турецкая сторона создаст зону безопасности в Сирии по предложению президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать курдов в Сирии. Он также подчеркнул, что и курды не должны провоцировать Анкару, и предложил создать буферную зону в 20 миль.