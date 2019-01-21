Туреччина завершила підготовку до операції в Сирії, - Ердоган

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)

Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини

Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.

Президент заявив, що Анкара щиро прагне до консенсусу в діалозі з США, Росією та іншими силами, але це не означає, що вона буде сидіти склавши руки і спокійно спостерігати за тим, що відбувається в регіоні.

"Туреччина зосередила всю міць на своїй південній межі і уважно слідкує за подіями. Будемо раді, якщо обіцянки, дані Туреччини, будуть виконані. В іншому випадку ми зробимо кроки, які виходять з національної стратегії. Підготовка до операції в більше ступеня завершена", - сказав він.

До цього Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти відповідальність за безпеку в сирійському Манбіджі.

Раніше повідомлялося, що турецька сторона створить зону безпеки в Сирії за пропозицією президента США Дональда Трампа.

Крім того, Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона буде атакувати курдів в Сирії. Він також підкреслив, що і курди не повинні провокувати Анкару, і запропонував створити буферну зону на 20 миль.