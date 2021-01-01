Турция запретила въезд из Британии из-за случаев заражения мутированным COVID

Правительство Турции временно запретило въезд из Великобритании. В стране обнаружили 15 случаев заражения мутированным коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коча в Twitter.

Он рассказал, что случаи заражения выявлены у граждан, прибывших из Великобритании. В связи с этим и были введены новые ограничения на въезд. Зараженные и люди, контактировавшие с ними, отправлены на карантин.

В среду сообщалось, что Швеция не будет продлевать запрет на авиарейсы из Британии. Но введет требование наличия отрицательного теста для пассажиров с острова.

Вчера, во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

Кроме этого, в Бразилии зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.