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Туреччина заборонила в'їзд Британії через випадки зараження мутованим COVID

Автор: Роман Тверденко

Уряд Туреччини тимчасово заборонив в'їзд з Великобританії. В країні виявили 15 випадків зараження мутованим коронавірусом.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коча в Twitter.

Він розповів, що випадки зараження виявлені у громадян, які прибули з Великобританії. У зв'язку з цим і були введені нові обмеження на в'їзд. Заражені і люди, які контактували з ними, відправлені на карантин.

У середу повідомлялося, що Швеція не буде продовжувати заборону на авіарейси з Британії. Але введе вимогу наявності негативного тесту для пасажирів з острова.

Вчора, у Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2. Цей штам коронавірусу під назвою 501.V2 вперше знайшли в Південній Африці в середині грудня.

Крім цього, в Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Дослідження показали зараження британського зразка вірусу.

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