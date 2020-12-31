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В Бразилии зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса из Британии

Бразилия, Четверг 31 декабря 2020 20:31
В Бразилии зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса из Британии
Автор: Роман Тверденко

В Бразилии зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.

Об этом сообщает Globo.

Случаи заражения зафиксировали в Сан-Паулу. Отмечается, что в Бразилии лаборатории начали искать новый штамм в образцах сразу после того, как о мутации заявили в Лондоне.

Были исследованы 400 образцов ПЦР-тестов и в двух из них нашли "британскую" мутацию.

Сегодня сообщалось, что во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

Напомним, в декабре в Южной Африке и Британии заявили об обнаружении новых мутаций коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы коронавируса могут быть более заразными, а значит, могут быстрее распространяться.

Также в американском штате Калифорния объявили о втором подтвержденном случае в стране нового штамма коронавируса. Это является убедительным свидетельством того, что инфекция широко распространяется в США.

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