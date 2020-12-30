Швеция снимет запрет на рейсы из Британии, но будет требовать результат COVID-теста

Фото: аэропорт Хитроу (TT)

Швеция не будет продлевать запрет на авиарейсы из Британии. Но введет требование наличия отрицательного теста для пассажиров с острова.

Об этом сообщает The Local.

31 декабря истекает срок запрета на авиарейсы из Великобритании и правительство не будет его продлевать. Вместо этого от иностранцев, которые прилетают из этой страны, будут требовать отрицательный тест на коронавирус, который должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до вылета. Только в таком случае их будут пускать в Швецию. Эта норма не распространяется на шведов, поскольку по закону, граждан Швеции нельзя не пустить в страну.

Частичный запрет на визит в Швецию из Британии останется до 21 января. Не должны будут сдавать тесты граждане Швеции, те, кто проживают в стране, а также работники, участвующие в перевозке товаров. Те, кто приезжает в страну для работы или по неотложным семейным делам, должны будут показать отрицательный тест.

Кроме этого, приезжающим в Швецию, независимо от национальности, рекомендуют сдать еще один тест по прилету из Британии и спустя пять дней после посещения островного государства.

На прошлой неделе сообщалось о возможности запрета рейсов из Британии в Украину. Но с тех пор никакого официального решения не было.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.