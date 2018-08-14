Турция запретила американскую продукцию в строительстве

Страна переживает экономическую осаду

Турция не будет использовать американскую продукцию в строительстве на территории страны. Об этом сообщил министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум, сообщает Reuters.

По словам министра, турецкая власть пойдет на такой шаг в ответ на "спекулятивные движения с долларами США". Курум также заявил, что страна переживает экономическую осаду. Турецкая лира потеряла более 40% своей стоимости против доллара в этом году и торговалась на рекордно низком уровне в начале недели.

Напомним, что Эрдоган объявил о запрете на ввоз электроники из США. По словам Эрдогана, экономику используют в качестве оружия против Турции.

Добавим, что 10 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышение пошлин на турецкие сталь и алюминий. Теперь они составят 50% и 20% соответственно. Белый дом объяснил введение новых пошлин угрозой национальной безопасности. В свою очередь Турция готовит ответ США на новые пошлины на алюминий и сталь.

Позже Эрдоган пригрозил США "расстаться" с ними и обратиться к новым партнерам и альянсов". Президент Турции предупредил, что его страна обратится к новых рынков, новых партнеров и альтернативных финансовых инструментов.