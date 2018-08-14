США пытаются дестабилизировать ситуацию в Турции, завил президент страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запрете на ввоз электроники из США. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Эрдоган заявил, что США пытаются добиться дестабилизации ситуации в Турции.

"После того, как США не добились от Анкары желаемого дипломатическим путем и не смогли дестабилизировать ситуацию в Турции, они прибегли к экономическому давлению", - отметил Эрдоган, добавив, что Турция будет бойкотировать электронику из США.

По словам Эрдогана, экономику используют в качестве оружия против Турции.

"Турция, безусловно, теряет от снижения курса нацвалюты. При этом, несомненно, теряют и те, кто стоит за спекуляциями на валютном рынке", - сказал Эрдоган.

Напомним, 10 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Теперь они составят 50% и 20% соответственно. Белый дом объяснил введение новых пошлин угрозой национальной безопасности. В свою очередь Турция готовит ответ США на новые пошлины на алюминий и сталь.

Позже Эрдоган пригрозил США "распрощаться" с ними и "обратиться к новым партнерам и альянсам". Президент Турции предупредил, что его страна обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам.

Отметим, что сейчас Турция переживает обвал национальной валюты - лиры.