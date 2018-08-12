Президент Турции пригрозил "распрощаться" с США и уйти к новым союзникам

Эрдоган заявил, что Турция обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США "распрощаться" с ними и "обратиться к новым партнерам и альянсам". Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы распрощаемся с теми, кто жертвует своим стратегическим партнерством и союзничеством со страной с населением 81 млн человек, предпочитая иметь дело с террористическими организациями", - сказал Эрдоган.

Президент Турции предупредил, что его страна обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам.

"Если вы будете давить на нас посредством доллара, мы будем искать другие способы выполнения наших задач", - заявил он.

Напомним, 10 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Теперь они составят 50% и 20% соответственно. Белый дом объяснил введение новых пошлин угрозой национальной безопасности. В свою очередь Турция готовит ответ США на новые пошлины на алюминий и сталь.