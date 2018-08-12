Президент Турции пригрозил "распрощаться" с США и уйти к новым союзникам

Новости Политика 12.08.2018 - 19:48
Фото: Реджеп Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)
Фото: Реджеп Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

Эрдоган заявил, что Турция обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США "распрощаться" с ними и "обратиться к новым партнерам и альянсам". Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы распрощаемся с теми, кто жертвует своим стратегическим партнерством и союзничеством со страной с населением 81 млн человек, предпочитая иметь дело с террористическими организациями", - сказал Эрдоган.

Президент Турции предупредил, что его страна обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам.

"Если вы будете давить на нас посредством доллара, мы будем искать другие способы выполнения наших задач", - заявил он.

Напомним, 10 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Теперь они составят 50% и 20% соответственно. Белый дом объяснил введение новых пошлин угрозой национальной безопасности. В свою очередь Турция готовит ответ США на новые пошлины на алюминий и сталь.

 

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Турция,  Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС