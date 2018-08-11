Турция готовит ответ на новые пошлины США на алюминий и сталь

В МИД Турции заявили, что готовят достойный ответ США

Турция готовится ответить на новые пошлины Соединенных Штатов Америки (США) на сталь и алюминий, которые распорядился ввести Дональд Трамп. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хами Аской, указано в заявлении.

В частности, в заявлении говорится, что решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы на турецкие сталь и алюминий "не может ассоциироваться с серьезностью, которую ожидают от государства".

"Все шаги, предпринятые против Турции, как и прежде, получат достойный ответ", - заявили в МИД.

По словам Аскоя, решение Трампа полностью игнорирует правила Всемирной торговой организации (ВТО). Также пресс-секретарь отметил, что Соединенные Штаты не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления.

"Это только навредит нашему альянсу, который формировался с трудом", - подчеркнул Аской.

Напомним, 10 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Теперь они составят 50% и 20% соответственно. Белый дом объяснил введение новых пошлин угрозой национальной безопасности.