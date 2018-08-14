Туреччина заборонила американську продукцію в будівництві

Країна переживає економічну облогу

Туреччина не буде використовувати американську продукцію у будівництві на території країни. Про це повідомив міністр навколишнього середовища та урбанізації Мурат Курум, повідомляє Reuters.

За словами міністра, турецька влада піде на такий крок у відповідь на "спекулятивні рухи з доларами США". Курум також заявив, що країна переживає економічну облогу. Турецька ліра втратила більше 40% своєї вартості проти долара цього року і торгувалася на рекордно низькому рівні на початку тижня.

Нагадаємо, що Ердоган оголосив про заборону на ввезення електроніки з США. За словами Ердогана, економіку використовують в якості зброї проти Туреччини.

Додамо, що 10 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній. Тепер вони складуть 50% і 20% відповідно. Білий дім пояснив введення нових мит загрозою національної безпеки. У свою чергу Туреччина готує відповідь США на нові мита на алюміній і сталь.

Пізніше Ердоган пригрозив США "розпрощатися" з ними та звернутися до нових партнерів та альянсів". Президент Туреччини попередив, що його країна звернеться до нових ринків, нових партнерів та альтернативних фінансових інструментів.