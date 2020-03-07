Турция закрыла морскую границу с Грецией из-за мигрантов

Турция после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, приняла решение о закрытии морской границы с Грецией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным турецкой службы береговой охраны, которая выполняет распоряжение президента Реджепа Эрдогана, из соображений безопасности мигрантам более не позволять пересекать Эгейское море с целью попадания в Грецию.

Напомним, 2 марта у берегов греческого острова Лесбос перевернулась лодка с мигрантами с Ближнего Востока, которые пытались попасть в Европу. Более 40 человек были спасены, а двое детей доставлены в больницу, одного из них спасти не удалось.

Также РБК-Украина писало, что еврокомиссар Иоганнес Ган заявил о готовности Евросоюза оказать дополнительную поддержку Турции с беженцами, если Анкара перестанет использовать мигрантов для шантажа.

Кроме того, Эрдоган заявлял, что миграционные правила между Турцией и ЕС не работают и должны быть пересмотрены. Такую позицию он высказал в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Накануне Меркель раскритиковала решение турецкого президента Эрдогана относительно открытия границы для беженцев с Ближнего Востока.