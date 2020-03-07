Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів

Туреччина після декількох днів спроб мігрантів з Близького Сходу потрапити до Європи, ухвалила рішення про закриття морського кордону з Грецією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними турецької служби берегової охорони, яка виконує розпорядження президента Реджепа Ердогана, з міркувань безпеки мігрантам більш не дозволятимуть перетинати Егейське море з метою потрапляння до Греції.

Нагадаємо, 2 березня біля берегів грецького острова Лесбос перекинувся човен з мігрантами з Близького Сходу, які намагалися потрапити до Європи. Понад 40 осіб було врятовані, а двох дітей доставлено до лікарні, одного з них врятувати не вдалося.

Також РБК-Україна писало, що єврокомісар Йоганнес Ган заявив про готовність Євросоюзу надати додаткову підтримку Туреччині з біженцями, якщо Анкара перестане використовувати мігрантів для шантажу.

Крім того, Ердоган заявляв, що міграційні правила між Туреччиною та ЄС не працюють і повинні бути переглянуті. Таку позицію він висловив у телефонні розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Напередодні Меркель розкритикувала рішення турецького президента Ердогана щодо відкриття кордону для біженців з Близького Сходу.