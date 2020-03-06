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Эрдоган призвал пересмотреть миграционные правила между Турцией и ЕС

Новости » Политика     06.03.2020 - 21:21
Эрдоган призвал пересмотреть миграционные правила между Турцией и ЕС
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель (g20.org)

Эрдоган провел телефонный разговор с Меркель

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что миграционные правила между Турцией и Европейским союзом не работают и должны быть пересмотрены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган также заявил немецкому лидеру, что достигнутое вчера соглашение с Россией о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб направлено на защиту гражданского населения и турецких войск в регионе.

Отметим, что по данным ООН, Турция с начала войны в Сирии приняла около 3,6 миллиона сирийских беженцев. За последнее время эти цифры выросли на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно открытия турецкой границы для беженцев из Сирии.

Кроме того, в связи с наплывом мигрантов на греческом границе с Турцией, Европейский союз запустил механизм гражданской защиты. Президент Еврокомиссии также заявила, что Евросоюз не намерен открывать свои внешние границы для мигрантов.

В Греции прошли массовые демонстрации в поддержку беженцев Турция и Россия достигли соглашения по Идлибу
Новости Украины Реджеп Тайип ЭрдоганАнгела МеркельМигранты
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