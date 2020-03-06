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В Греции прошли массовые демонстрации в поддержку беженцев

Новости » Общество     06.03.2020 - 10:05
В Греции прошли массовые демонстрации в поддержку беженцев
Фото: протесты в Греции (keeptalkinggreece)

Протестующие призвали к свободному перемещению беженцев в Грецию и страны ЕС

В греческих городах Афинах и Салониках прошли массовые марши солидарности в поддержку беженцев. Об этом сообщает Anadolu.

Протестующие призвали к свободному и безопасному перемещению беженцев и мигрантов в Грецию и страны Европейского союза.

Во время марша они держали плакаты с надписями: "Греки и иностранцы могут работать вместе" и "Смерть фашизму".

Напомним, Греция приостановила на месяц рассмотрение прошений об убежище для беженцев из Сирии. Как отметили местные власти, ситуация с мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции.

Также сообщалось, что на границе между Грецией и Турцией находится около 75 тыс. мигрантов. В связи с наплывом мигрантов на греческой границе с Турцией Европейский союз запустил механизм гражданской защиты.

Вчера, 5 марта, стало известно, что Турция планирует направить тысячу полицейских спецназначения на границу с Грецией из-за кризиса с беженцами.

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