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В Греции перевернулась лодка с мигрантами, погиб ребенок

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 16:52
В Греции перевернулась лодка с мигрантами, погиб ребенок
Иллюстративное фото (dreamstime.com)

46 человек удалось спасти

У берегов греческого острова Лесбос сегодня, 2 марта, перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщила греческая береговая охрана, передает CNN.

Сообщается, что катер, который перевернулся у берегов Лесбоса, сопровождало турецкое судно.

46 человек были спасены, а двое детей доставлены в больницу, одного из них спасти не удалось.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет помогать Греции сдерживать поток мигрантов из Сирии. Он выразил "полную солидарность" с Грецией и Болгарией, которые пытаются сдержать поток сирийских беженцев после того, как Турция открыла для них границы Евросоюза.

Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы Евросоюза от проникновения мигрантов из Турции и пообещал 3 марта лично посетить границу Турции и Греции.

Напомним, греческие полицейские применили против мигрантов, которые пытались пересечь границу с территории Турции, тяжелые водометы и слезоточивый газ. Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.

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