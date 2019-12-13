Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян Сенатом

Фото: Дэвид Саттерфилд (flickr com gcmcphotos)

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Одале сообщил послу о реакции Анкары на решение Сената

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Соединенных Штатов Дэвида Саттерфилда в связи с принятием Сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщается, заместитель министра иностранных дел Турции Седат Одале сообщил послу о реакции Анкары на решение Сената Соединенных Штатов.

Напомним, в четверг, 12 декабря, американский Сенат поддержал резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В резолюции также содержится призыв не допускать попыток привлечь власти США или ассоциировать ее с отрицанием геноцида армян.

Кроме того, пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция осуждает решение Сената США относительно признания геноцида армян и считает, что это навредит турецко-американским отношениям.

Добавим, что вчера комитет Сената США по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Теперь документ передадут на рассмотрение Сената в полном составе, где в него могут внести изменения.