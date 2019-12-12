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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Новости » Политика     12.12.2019 - 21:30
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

Ожидается, что Турция выразит свое возмущение признание геноцида армян

Сенат Конгресса Соединенных Штатов в четверг, 12 декабря, единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Также в резолюции содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян, а также "любого другого геноцида". Кроме того, эти же намерения касаются поощрения информирования о геноциде армян.

"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз после принятия резолюции.

Ожидается, что Анкара вновь выразит свое возмущение признание геноцида армян.

29 октября Палата представителей Соединенных Штатов приняла резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, происходившие с 1915 по 1923 годы . Поддержали данный документ 405 голосами.

После этого решения Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США. По словам представителя администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, такое решение может подорвать подорвут отношения США с Турцией.

Добавим, что в начале прошлого года парламент Нидерландов принял резолюцию о признании геноцидом убийства армян в Османской империи в 1915-1916 годах, после чего МИД Турции вызвал нидерландского дипломата.

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