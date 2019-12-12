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Турция осудила решение Сената США о признании геноцида армян

Новости » Политика     12.12.2019 - 22:54
Турция осудила решение Сената США о признании геноцида армян
Фото: Фахреттин Алтун (twitter.com/fahrettinaltun)

В Анкаре считают, что признание геноцида армян вредит отношениям между Турцией и США

Турция осуждает решение Сената Соединенных Штатов Америки (США) о признании геноцида армян и считает, что это навредит турецко-американским отношениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Турции Фахреттина Алтуна в Twitter.

По словам Алтуна, принятие резолюции о признании геноцида армян в Османской империи вредит двусторонним отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

"Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Одобренный вчера комитетом по иностранным делам Сената США пакет санкций (против Турции - ред.) и принятая сегодня в Сенате армянская резолюция угрожает будущему наших двусторонних отношений", - заявил он.

Напомним, в четверг, 12 декабря, американский Сенат поддержал резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В резолюции также содержится призыв не допускать попыток привлечь власть США или ассоциировать ее с отрицанием геноцида армян.

Кроме того, вчера комитет Сената США по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Теперь документ передадут на рассмотрение Сената в полном составе, где в него могут внести изменения.

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