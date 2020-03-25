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Турция выдвинула обвинения подозреваемым в убийстве журналиста Хашкаджи

Новости » Общество     25.03.2020 - 15:00
Турция выдвинула обвинения подозреваемым в убийстве журналиста Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Двух подозреваемых Анкара обвиняет в подстрекательстве к убийству

Прокуратура Турции предъявила официальные обвинения 20 людям, которых подозревают в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что двух подозреваемых - бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмада Асири и бывшего советника саудовской королевской семьи Сауда аль-Кахтани - Анкара обвиняет в подстрекательстве к убийству.

Другим восемнадцати предъявили обвинение в непосредственном осуществлении "умышленного убийства с особой жестокостью". Среди них - член Королевской гвардии Саудовской Аравии, криминолог и работник саудовской разведки, который ранее путешествовал с кронпринцем Саудовской Аравии Мохамадом бин Салманом.

При этом западные спецслужбы считают непосредственным организатором убийства Хашкаджи именно кронпринца, который, в свою очередь, это отрицает.

Турецкая прокуратура отметила, что выдвинула обвинения на основании анализа цифровых устройств Хашкаджи, показаний свидетелей и свидетельств людей, которые въезжали в Турцию и выезжали из нее.

Напомним, тело известного саудовского оппозиционного журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

До этого глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

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