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Объявлены приговоры убийцам журналиста Хашкаджи

Новости » Политика     23.12.2019 - 12:48
Объявлены приговоры убийцам журналиста Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Суд приговорил убийц Хашкаджи к смертной казни

Пять человек приговорили к смертной казни по делу об убийстве в консульстве королевства в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского прокурора.

Также еще трех человек приговорили к тюремному заключению в общей сложности на 24 года. А фигуранта дела, бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, освободили.

Отметим, делегация ООН склонна считать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

РБК-Украина писало, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

До этого глава турецкой партии Vatan Догу Перінчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Также сообщалось, что сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста, в частности, для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

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Новости Украины приговорДжамаль Хашкаджи
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