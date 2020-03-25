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Туреччина висунула звинувачення підозрюваним у вбивстві журналіста Хашкаджи

Новини » Суспільство     25.03.2020 - 15:00
Туреччина висунула звинувачення підозрюваним у вбивстві журналіста Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Двох підозрюваних Анкара звинувачує в підбурюванні до вбивства

Прокуратура Туреччини пред'явила офіційні звинувачення 20 людей, яких підозрюють у причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи в жовтні 2018 року на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що двох підозрюваних - колишнього заступника голови саудівської розвідки Ахмада Асірі та колишнього радника саудівської королівської сім'ї Сауда аль-Кахтані - Анкара звинувачує в підбурюванні до вбивства.

Іншим вісімнадцяти пред'явили звинувачення у безпосередньому здійсненні "умисного вбивства з особливою жорстокістю". Серед них - член Королівської гвардії Саудівської Аравії, кримінолог і працівник саудівської розвідки, який раніше подорожував з кронпринцем Саудівської Аравії Мохамадом бін Салман.

При цьому західні спецслужби вважають безпосереднім організатором вбивства Хашкаджи саме кронпринца, який, своєю чергою, це заперечує.

Турецька прокуратура зазначила, що висунула звинувачення на підставі аналізу цифрових пристроїв Хашкаджи, показань свідків і свідчень людей, які в'їжджали в Туреччину і виїжджали з неї.

Нагадаємо, тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

До цього глава турецької партії Vatan Догові Перінчек заявив, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

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