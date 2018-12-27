Турция введет для туристов налог на безопасность

Иллюстративное фото (airforcemedicine.af.mil)

Предполагается, что налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании

С января 2019 года иностранные граждане в Турции должны будут оплатить сбор за обеспечение безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Сбор составит 1, 5 евро. Турецкими властями эта сумма, как указывает Anadolu, уже зафиксирована. Предполагается, что налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании.

Сбор будет взиматься во всех аэропортах Турции, которые обслуживает местное Управление государственных аэропортов. Освобождены от его оплаты будут только иностранцы, которые прибыли в Турцию в рамках поисково-спасательных операций или для оказания гуманитарной помощи.

Напомним, Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 6 апреля 2019 года намерена начать выполнять прямые рейсы между курортным городом Бодрум и аэропортом Борисполь.

Добавим, что авиакомпания Turkish Airlines с 3 сентября 2018 года увеличила количество рейсов между Стамбулом и Одессой. Turkish Airlines увеличила количество рейсов между Стамбулом и Одессой с 14 до 18 рейсов в неделю.