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Турция введет для туристов налог на безопасность

Новости » Политика    27.12.2018 - 18:04
Турция введет для туристов налог на безопасность
Иллюстративное фото (airforcemedicine.af.mil)

Предполагается, что налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании

С января 2019 года иностранные граждане в Турции должны будут оплатить сбор за обеспечение безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Сбор составит 1, 5 евро. Турецкими властями эта сумма, как указывает Anadolu, уже зафиксирована. Предполагается, что налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании.

Сбор будет взиматься во всех аэропортах Турции, которые обслуживает местное Управление государственных аэропортов. Освобождены от его оплаты будут только иностранцы, которые прибыли в Турцию в рамках поисково-спасательных операций или для оказания гуманитарной помощи.

Напомним, Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 6 апреля 2019 года намерена начать выполнять прямые рейсы между курортным городом Бодрум и аэропортом Борисполь.

Добавим, что авиакомпания Turkish Airlines с 3 сентября 2018 года увеличила количество рейсов между Стамбулом и Одессой. Turkish Airlines увеличила количество рейсов между Стамбулом и Одессой с 14 до 18 рейсов в неделю. 

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